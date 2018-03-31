Кемерово, 31 марта, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» всю свою семью, показал запись с камер видеонаблюдения, которые находились возле входов в кинозалы торгового центра. Востриков продемонстрировал запись во время трансляции в своем аккаунте в Instagram.

42.mchs.gov.ru На месте пожара. Кемерово

Во время трансляции видно, что Востриков прокручивает на мониторе компьютера ролик, который является записью с камер видеонаблюдения в ТРЦ «Зимняя вишня».

Из ролика явственно следует, что и до, и после начала пожара двери во все три кинозала были открыты.

Хорошо видно, что многие посетители не сразу поняли, что происходит и спокойно идут по коридору. Некоторые ждут начала нового сеанса. Затем по коридору быстро распространяется черный дым и люди понимают, что нужно бежать. При этом ни пожарные сирены, ни оповещение на работают.

На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в красный зал, где шел мультфильм и находились дети, однако оттуда почему-то никто не выходит.

«Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись. Но дверь открыта», — комментирует Востриков.

Тем временем посетители из двух других залов спешно покидают помещение и в дыму бегут к выходу.

Спустя примерно 13 секунд коридор заволакивает черным дымом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Установлено, что очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Точная причина возникновения огня пока не установлена. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.