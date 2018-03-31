Кемерово, 31 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Центральный районный суд Кемерова арестовал бывшую руководительницу инспекции Госстройнадзора Танзилию Комкову, которая обвиняется в превышении должностных полномочий. Решение о заключении под стражу суд вынес сегодня, 31 марта.

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТРЦ «Зимняя вишня»

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Комковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — постановила судья Инна Михайленко.

Комковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие считает, что Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло массовую гибель посетителей торгового центра.

В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета заявил, что Комкова через несколько дней после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. Следствие считает, что Комкова имела намерение скрыться, вплоть до того, чтобы покинуть страны. Со следствием она не сотрудничала. В итоге она была задержана в Москве и принудительно доставлена в Кемерово.

Сама Комкова на заседании суда заявила, что совершенно не собиралась скрываться от следствия. Просто 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, якобы для того, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией.

«У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», — сказала Комкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Заводской районный суд Кемерова арестовал до 25 мая генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который, оказывается, владел ТРЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову. Ей предъявлены обвинения по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).