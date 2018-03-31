Калининград, 31 марта, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Совладелец российского многопрофильного холдинга «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов, сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.

Gov39.ru Стадион в Калининграде

По одной из версий, следственные действия связаны с расследованием хищения 752 млн рублей при строительстве стадиона «Калининград» к ЧМ-2018. Неделю назад футбольная арена в российском эксклаве была официально сдана в эксплуатацию. Сооружение осмотрели футбольные функционеры, в том числе директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Претензий со стороны ФИФА к калининградскому стадиону нет, зато они появились у Следственного комитета России.

На самом деле уголовное дело о хищении федеральных денег при строительстве арены «Калининград» было возбуждено еще в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Суть преступления — незаконное завышение объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства стадиона. По версии следствия, для укрепления грунта (стадион построен на острове Октябрьский с подвижными грунтами) использовался дешёвый песок, однако по документам он проходил по завышенным ценам.

ИА REGNUM уточняет, что компания «ГлобалЭлектроСервис» в 2013 году выиграла аукцион на инженерную подготовку участка под стадион в Калининграде. Стоимость контракта составила 850 млн рублей. Первоначально инкриминируемая сумма ущерба государству достигала 500 млн рублей. Как видим, через год сумма выросла на 250 млн рублей.

Вначале в рамках расследования был задержан бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, находившийся в бегах с конца 2016 года.

Затем СКР арестовал фигуры поменьше: заместителя начальника по строительному контролю государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Сергея Трибунского и топ-менеджера инжиниринговой компании «ГлобалЭлектроСервис» Хачима Эристова.

«ГлобалЭлектроСервис» — дочка группы компаний «Сумма», которой владеет Зиявудин Магомедов. В феврале 2018 года в розыск был объявлен бывший гендиректор ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Эльдар Нагаплов. Претензии те же — подозрение в хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку ЧМ-2018 в Калининграде.

Для калининградцев вся эта история с задержаниями дагестанских бизнесменов злободневна лишь в одном — не выйдет ли боком этот «дешёвый песок»? Ведь в начале 2018 года на одном из заседаний арбитражного суда Калининградской области стало известно, что зафиксировано «ненормативное проседание грунтов на строительной площадке».

Впрочем, побывавший накануне в Калининграде вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович заверил журналистов, что «никакого риска нет».

«Технически просадка необходимыми инженерными действиями устранена. Новая система канализации смонтирована. Как я уже сказал, всё готово: значит, все проблемы решены и никакого риска нет», — заявил федеральный чиновник.

По стечению обстоятельств после визита Дворковича в Калининграде и был задержан Магомедов. Вместе с ним, как сообщают сегодня, 31 марта, СМИ, задержан его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, а также гендиректор нескольких компаний группы «Сумма» Артур Максидов.