Москва, 31 марта, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах и пожелал им успехов и благополучия. Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована сегодня, 31 марта, на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Сердечно поздравляю вас с праздником Песах. Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства», — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Также глава государства отметил, что Песах обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости.

По мнению главы государства, российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям. Еврейская молодежь воспитывается в традициях дружбы, доверия и взаимопонимания.

Путин также отметил многогранную деятельность еврейской общины в России и её вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога в стране.

Напомним, Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе евреев из Египта. Начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми — вне Израиля. Почитается также караимами, самаритянами и частично мессианскими иудеями.