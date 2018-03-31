Саратов, 31 марта, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Марксовском районе Саратовской области на 4-м километре автодороги Маркс — Липовка — Тельмана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Саратовской области.

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Сообщается, что ДТП произошло 30 марта в 16:50 по московскому времени на 4-м километре автодороги Маркс — Липовка — Тельмана. Произошло лобовой столкновение легковых автомобилей.

Уточняется, что водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21 093 под управлением водителя 1970 года рождения.

Водитель и пассажир ВАЗ-21 093, а также пассажир Renault Sandero скончались на месте ДТП. Ещё один пассажир ВАЗ-21 093 скончался в лечебном учреждении. Ещё три пострадавших были госпитализированы.