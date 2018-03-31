Кемерово, 31 марта, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В город Кемерово сегодня, 31 марта, вместе с группой следователей прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает СК России, Бастрыкин прибыл в город в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью людей на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Следственный комитет РФ Председатель СК России почтил память погибших в Кемерове

Александр Бастрыкин уже побывал у народного мемориала, организованного у сгоревшего ТРЦ, где возложил цветы и почтил память погибших. Здесь же он пообщался с местными жителями и заверил их, что расследование проводится тщательно и объективно, а следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

«Все причастные к ней (трагедии — прим. ИА REGNUM ) будут установлены», — пообещал он.

Местные СМИ также сообщают, что председатель СК провёл краткое совещание с заместителем главы МЧС Владленом Аксеновым в гостинице «Кузбасс».

Напомним, пожар, унёсший жизни 64 человек, произошёл в ТРЦ Кемеро 25 марта. В рамках уголовного расследования уже арестованы пятеро подозреваемых. 27 марта президент РФ Владимир Путин провёл в Кемерове совещание.

«…не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал президент.