Кемерово, 31 марта, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Заводский районный суд Кемерова арестовал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (который владел сгоревшим торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Зимняя вишня») Юлию Богданову. Соответствующее решение было вынесено сегодня, 31 марта.

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«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Юлии Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года», — постановил судья Дмитрий Бунтовский.

Напомним, о задержании Богдановой стало известно 30 марта. В ходе следственных действий выяснилось, что сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня», который являлся немного перестроенным цехом старой кондитерской фабрики, фактически являлся самостроем, так как никаких разрешительных документов на переоборудование и введение в эксплуатацию пока не найдено.

По данным следствия, Богдановой неоднократно сообщалось о недостатках системы пожарной безопасности здания. При этом она не принимала никаких мер для устранения неполадок.

В квартире Богдановой прошли обыски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результатет пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, 41 из которых — дети.