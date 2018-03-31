Киев, 31 марта, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко виноват в том, что вотум доверия, который Запад выдал Украине четыре года назад, оказался исчерпан. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью телеканалу NewsOne.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

По словам Мураева, Запад стремительно теряет интерес и доверие к Украине и страна фактически становится западной полуколонией, мнением которой никто не интересуется.

Так, если четыре года назад Украина обладала «чрезвычайным вотумом доверия» со стороны США и Европы, то теперь ее имидж на мировой арене кажется уже окончательно испорчен.

По мнению Мураева, в таком положении вещей виноват конечно же президент страны Пётр Порошенко. Именно он превратил украинскую дипломатию в попрошайничество. Наиболее явственно это было продемонстрировано на Мюнхенской конференции по безопасности. Там Порошенко призывал к созданию коалиции против России и просил денег для Украины. Но западные лидеры оказали украинскому президенту холодный прием.

«Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает, и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо», — сказал депутат Мураев.