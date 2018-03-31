Кемерово, 31 марта, 2018, 11:09 — ИА Регнум.

Kaatjem Авария

В Кемеровской области на трассе опрокинулся рейсовый автобус. Как сообщается на правоохранительном портале Кузбасса, ДТП произошло накануне около шести часов вечера на 545-м километре автодороге «Мундыбаш — Таштагол».

«Здесь съехал с дороги и опрокинулся рейсовый автобус. Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло в условиях непогоды. Водитель автобуса КАВЗ на заснеженной трассы не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате никто не пострадал», — уточняется в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На видео, размещённом на портале, видно, что автобус лежит на боку.