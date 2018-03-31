Вашингтон, 31 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение заморозить выделение $200 млн на восстановление Сирийской Арабской Республики, разрушенной многолетней войной. Об этом накануне, 30 марта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники США.

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По данным издания, слагающий сейчас свои полномочия государственного секретаря Рекс Тиллерсон во время одного из состоявшихся в феврале в Кувейте заседаний коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), торжественно пообещал выплатить $200 млн на восстановление Сирии.

Оказалось, что Трамп недавно прочитал в прессе сообщение о том, что США взяли на себя обязательства выплатить на восстановление Сирии $200 млн. После этого Белый дом дал спешное поручение Государственному департаменту приостановить выделение данных средств.

Примечательно, что накануне, 30 марта, Трамп, выступая в Ричфилде (США, штат Огайо), заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии и «пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ИА REGNUM ) заботятся».

При этом в Государственном департаменте США заявили, что не располагают информацией о планах Белого дома по «выходу из Сирии».

Стоит отметить, что Трамп и ранее говорил о том, что американские войска в Сирии не задержаться, но несмотря на это, их количество там только увеличивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отправил в отставку Тиллерсона и на его место поставил директора ЦРУ Майка Помпео.