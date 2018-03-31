Кемерово, 31 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Во всех храмах России 2 апреля пройдет заупокойное служение в память об погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», заявил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 31 марта на траурном митинге-панихиде у Знаменского собора в Кемерово, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Траур

Митрополит также призвал всех верующих людей не предаваться отчаянию, а молиться за погибших.

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«Не должно отчаянием наполнять наши душу и сердца. Должна быть священная память, горячая и живая любовь, выражающаяся в молитве о тех, кого сегодня с нами нет», — сказал митрополит Аристарх.

Напомним, 31 марта в Кемерово у Знаменского собора прошла встреча-память «С молитвой в сердце», на котором собралось более 2 тыс. человек. В рамках встречи выступили артисты Губернаторского камерного хора Государственной филармонии Кузбасса, Губернаторского хора «Утро» и солисты Музыкального театра им. Боброва.