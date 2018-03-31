Эр-Рияд, 31 марта, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Башар Асад останется президентом Сирийской Арабской Республики несмотря на то, что Запад всеми силами добивался его ухода. Такое заявление сделал наследный принц Саудовской Аравии и министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 29 марта в интервью изданию The Time.

Mazen AlDarrab Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Бен Сальман Аль Сауд заявил, что Башар Асад так или иначе останется у власти в Сирии, но саудиты хотели бы, чтобы он не становился марионеткой Исламской Республики Иран.

«Башар останется. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят», — сказал принц.

Кроме того, он заявил, что саудиты хотят сохранения американского военного присутствия в Сирии.

«Мы считаем, что американские войска должны остаться по крайней мере на среднесрочную, если не долгосрочную перспективу», — сказал бен Сальман Аль Сауд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы с помощью лояльным их курдских сил контролируют обширную территорию в Сирии к востоку от реки Евфрат. На этой территории находятся как сами курдские силы, так и собственно американские военные, а также военные стран, входящих в так называемую американскую антитеррористическую коалицию.

Стоит отметить, что накануне, 30 марта, президент США Дональд Трамп, выступая в Ричфилде (США, штат Огайо), заявил, что американские войска скоро могут быть выведены из Сирии.

Вполне возможно, что заявление Трампа связано лишь с желанием сгладить сообщение о гибели одного американского военного в Сирии.