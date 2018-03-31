Салехард, 31 марта, 2018, 09:07 — ИА Регнум. На Ямале зафиксирован падёж оленей. Число павших животных на данный момент неизвестно. Самолет со специалистами ветслужбы отправился в Сеяхинскую тундру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jon Nickles Северный олень

«Последние две-три недели начался падеж. Думали, что это прекратится, но морозы не спадают. Снежный покров плотный, а олени ослабли из-за голода и морозов, им все сложнее добраться до корма», — сообщила руководитель оленеводческого предприятия МОП «Ямальское» Татьяна Высокос изданию Ura.ru, заявив о гибели 400 особей.

В правительстве ЯНАО падёж подтверждают, однако отмечают, что точное число умерших животных не известно. Сегодня, 31 марта, специальным рейсом в Ямальский район вылетают представители службы ветеринарии, департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, а также департамента по науке и инновациям ЯНАО. Они доставят медикаменты, специальную солевую подкормку и комбикорм для животных.

И отмечают, что нынешний падёж оленей не связан с сибирской язвой, которая вспыхнула летом 2016 года в Ямальском районе и унесла жизни 2,5 тыс. оленей и одного человека.

Нынешняя ситуация напоминает бескормицу в зимний сезон 2013—2014 годов, когда на Ямале наблюдались перепады температуры и олени не могли продраться за кормом через твёрдую ледяную корку. Тогда была зафиксирована гибель 58 тысяч животных.

Также говорится о том, что ситуацию прогнозировали в ноябре 2017 года, когда руководству муниципалитетов было рекомендовано создать резерв финансовых средств на приобретение солевой подкормки и комбикормов, ГСМ, специализированных транспортных средств и ветеринарных медикаментов.

Напомним, на Ямале самое крупное, в 730 тысяч, поголовье оленей в мире, и животным не хватает кормовой базы. Правительство региона стимулирует сокращение стада, увеличивая пункты сбора оленины. С бескормицей для оленей в ЯНАО планируют бороться искусственным питанием — будет запущен завод по производству корма, схожего по химическому составу с природным.

По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, оленеводством сегодня в регионе занимаются 45 организаций различных форм собственности, а также более трёх тысяч частных хозяйств.