Нью-Йорк, США, 31 марта, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал начать независимое расследование по факту гибели людей в результате очередных столкновений в секторе Газа. Об этом сегодня, 31 марта, заявил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, сообщает Reuters.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Напомним, 30 марта в секторе Газа стартовала серия массовых антиизраильских акций под названием «Великий марш возвращения». Как и ожидалось, акции вылились в столкновения между арабскими активистами и израильскими силами безопасности.

По предварительным данным, поводом для столкновений послужило открытие огня израильскими военными, в результате которого погиб палестинец. При этом израильские военные утверждают, что огонь они открыли в ответ на попытку обстрелять солдат и бронетехнику у разделительного забора на границе с сектором Газа.

На данный момент известно, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 17 человек, более 1,5 тыс. получили ранения.

Генсек ООН также призвал всех кого касается этот конфликт, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу ситуации в секторе Газа. Израильская делегация на заседании не присутствовала.