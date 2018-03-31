Усть-Луга, Ленинградская область, 31 марта, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло возгорание на складе с серой. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Tammy Sue Пожар

В поселке Усть-Луга, рядом с которым находится одноименный морской порт, загорелось складское здание на площади 150 кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило в 03:10. На месте происшествия работают 24 пожарных и семь единиц техники.

По состоянию на 08:30, огонь оставался на площади 30 кв. метров.

«Информации о пострадавших не поступало», — отметили в региональном ГУ МЧС. Дознаватели выясняют причину пожара.