Белокуриха, Алтайский край, 31 марта, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Одно из сёл Алтайского края сегодня утром, 31 марта, оказалось буквально отрезано от внешнего мира. Снегопад, который начался вчера в районе 16:00 часов (время местное) и продолжается до сих пор, заставил жителей села Новотырышкино изменить свои планы. Многие не попали на работу, потому что по сельским дорогам невозможно было проехать на личном автомобиле. Общественный транспорт, на котором люди каждое утро добираются в город Белокуриху и другие населённые пункты, также не смог преодолеть заснеженный путь.

Татьяна Тырышкина ИА REGNUM Снегопад в селе Новотырышкино

Как рассказала жительница села Татьяна Тырышкина, некоторые автобусы, которые идут по маршруту с. Сычёвка — с. Новотырышкино — г. Белокуриха, попытались выйти на линию, но водителям пришлось остаться там, где их транспорт застрял, некоторые из них ночевали в сёлах и деревнях, до которых смогли доехать.

«У нас многие из села работают в Белокурихе: официантами, поварами, горничными. Но сегодня они не смогли вовремя попасть на работу. Звонили, просили подменить или подстраховать. А так как отдыхающих на курортах достаточно, и их нужно вовремя кормить, в номерах прибирать, то эта работа легла на плечи тех, кто живёт непосредственно в городе Белокурихе или тех, кто смог каким-то образом добраться», — рассказала ИА REGNUM Татьяна Тырышкина.

Татьяна Тырышкина ИА REGNUM Снегопад в селе Новотырышкино

Как сообщают очевидцы, меньше чем за сутки выпало более 40 см осадков. Транспортное сообщение в селе было налажено только после 8:00 часов утра 31 марта: дороги прочистили и люди поспешили на рабочие места.

Это уже не первый случай за последнее время, когда люди не смогли вовремя оказаться на работе из-за природных стихий. Так, в начале недели сотрудники одного из детских санаториев Белокурихи, которые добираются на личных автомобилях, не смогли проехать к учреждению из-за того, что дорогу затопило.

А жители посёлка Красный городок рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что вода была настолько высокой, что шла по улицам, а подвалы, подполья и погреба затопило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Алтае сложилась сложная паводковая обстановка. Однако сибирский полпред Сергей Меняйло оценил её как непростую, но не критическую.