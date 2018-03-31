Москва, 31 марта, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении ряда изменений в нормативно-правовые акты правительства с целью усиления контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ опубликован сегодня, 31 марта, на официальном сайте правительства России.

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В документе сказано, что внесение изменений в нормативные правовые акты необходимо для их приведения в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Это должно помочь усилить меры контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключить их утечку в незаконный оборот, а также урегулировать вопрос, связанный с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», — сказано в постановлении, подписанном Медведевым.

В частности, речь идет о том, что в отношении прекурсора 1-фенил-2-нитропен исключены требования к концентрации данного препарата из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.

Кроме того прекурсор дифенилацетонитрил перенесён из таблицы III списка IV в таблицу II списка IV перечня.

Также два прекурсора — фенэтиламин и 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин вносятся в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.