Кемерово, 31 марта, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Кемерово на несанкционированный митинг 31 марта возле администрации области собралось порядка 15 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дубровин Илья ИА REGNUM Десять человек на несогласованом митинге на площаде Советов

На 31 марта в соцсетях агитировали жителей Кемерово вновь выйти на несанкционированный митинг в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Однако на этот раз людей пришло на несколько порядков меньше. Сама площадь полностью оцеплена полицейскими, пропуск внутрь осуществляется через металлодетекторы.

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Митинг был запланирован на 10:00 по местному времени (06:00 мск), к 10:30 на площадь подошли порядка 15 человек. Никаких плакатов или требований пришедшие не выдвигают. Ситуация в целом спокойная.

Дубровин Илья ИА REGNUM Десять человек на несогласованом митинге на площаде Советов

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек по официальным данным. После этого 27 марта граждане собрались на стихийный митинг возле областной администрации. Жители Кемерово скандировали «В отставку!», «Правду», на митинге присутствовало около 1 тыс. человек.

На митинге перед гражданами выступил заместитель губернатора области Сергей Цивилев и мэр города Илья Середюк. Также инициативная группа граждан отправилась в морги, где люди лично убедились в наличии 64 тел.