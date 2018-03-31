На несанкционированный митинг в Кемерово почти никто не пришел
Кемерово, 31 марта, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Кемерово на несанкционированный митинг 31 марта возле администрации области собралось порядка 15 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На 31 марта в соцсетях агитировали жителей Кемерово вновь выйти на несанкционированный митинг в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Однако на этот раз людей пришло на несколько порядков меньше. Сама площадь полностью оцеплена полицейскими, пропуск внутрь осуществляется через металлодетекторы.
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Митинг был запланирован на 10:00 по местному времени (06:00 мск), к 10:30 на площадь подошли порядка 15 человек. Никаких плакатов или требований пришедшие не выдвигают. Ситуация в целом спокойная.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек по официальным данным. После этого 27 марта граждане собрались на стихийный митинг возле областной администрации. Жители Кемерово скандировали «В отставку!», «Правду», на митинге присутствовало около 1 тыс. человек.
На митинге перед гражданами выступил заместитель губернатора области Сергей Цивилев и мэр города Илья Середюк. Также инициативная группа граждан отправилась в морги, где люди лично убедились в наличии 64 тел.