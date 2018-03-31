Париж, 31 марта, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Официальный Париж сожалеет о решении Москвы выслать четырех французских дипломатов и напоминает о приверженности властей Франции к ведению диалога с Российской Федерацией по всему спектру международных вопросов. Такое заявление накануне, 30 марта, выпустила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Франция и Россия

Напомним, российские власти приняли решение выслать четырех французских дипломатов в ответ на аналогичные действия Парижа. Франция высылает четверых российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку.

Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не удивлены решением Москвы.

«Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», — сказано в коммюнике МИД Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически все страны военного блока НАТО, а также Австралия и Украина (всего 26 стран) приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Власти этих стран заявляют о «солидарности» с Великобританией из-за дела Скрипаля.

Лондон винит в произошедшем Россию, хотя никаких доказательств этому нет. Тем не менее масштабная информационно-политическая атака на Россию идет полным ходом даже на основании ложных обвинений.

Когда Москва объявила о зеркальных ответных мерах, многие страны, ранее выславшие российских дипломатов, стали цинично и показно «удивляться», за что же это Россия высылает их дипломатов? Франция и Германия однако никакого удивления не высказали.