Барнаул, 31 марта, 2018, 07:07 — ИА Регнум. И без того сложную паводковую обстановку на Алтае может осложнить сильный снегопад, наблюдавшийся накануне на территории Республики Алтай. Вместе с тем, сибирский полпред Сергей Меняйло, осуществивший облет паводковой зоны, заявил, что паводковая ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая.

Altairegion22.ru Наводнение на Алтае

«Паводковая обстановка серьезно осложнилась там, где раньше этого не происходило, — например, на реке Песчаная в Смоленском районе. Поэтому расслабляться нельзя, мы должны быть готовы к подобному сценарию паводка. Судя по внешним данным, ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая», — отметил Сергей Меняйло.

Altairegion22.ru Паводковая ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая

Он также напомнил, что сразу в нескольких регионах Сибири отмечается сложная обстановка. Противопаводковые мероприятия выполняют в Алтайском крае, в Кемеровской области, в республиках Хакасия и Тува. В Бурятии и Забайкальском крае борются с начавшимися лесными пожарами.

В Алтайском крае сейчас остаются подтопленными 41 населённый пункт в 10 муниципальных образованиях.

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«В зоне подтопления находятся 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с населением 1240 человек. За сутки количество подтопленных населенных пунктов снизилось на 23, жилых домов — на 545. Положительная динамика связана со вскрытием малых рек и стоком больших объемов талых вод. Остаются эвакуированными 1255 человек, 102 ребенка. Люди находятся в шести пунктах временного размещения (ПВР). В готовности к приему людей находятся еще 59 ПВР общей вместимостью более восьми тысяч человек. Организована работа 18 групп психологов», — сообщил ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

Напомним, паводок уже принёс немало бед Алтайскому краю, по своей интенсивности он сравним с мощнейшим наводнением 2014 года. В работах по ликвидации последствий паводка задействовано 1393 человека, 494 единицы техники. Группировку МЧС в Алтайском крае наращивают с каждым днем. Напомним: в регион прибыли дополнительные силы Сибирского и Уральского поисково-спасательных отрядов.