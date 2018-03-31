Москва, 31 марта, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Досмотр лайнера компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту «Хитроу» британские службы провели в отсутствие экипажа, сообщил журналистам Виталий Митрофанов, командир самолета.

bobby_bossmann На борту Airbus'а

Комментируя произведенный в «Хитроу» незаконный осмотр самолета рейса Москва — Лондон — Москва, Митрофанов заявил:

«По прибытии в Лондон в «Хитроу» явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собаками и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет поиска запрещенных предметов к перевозке».

«Я, соответственно, изначально им не отказал, но после того, как они мне сказали, что это необходимо сделать в отсутствие членов экипажа, я объяснил, что мы не можем покинуть воздушное судно, потому что наши правила не позволяют нам этого сделать», — сказал Митрофанов.

Он заявил, что в итоге отказал британцам. Митрофанов обратился к российскому консулу, во все службы. Когда с консулом были согласованы параметры досмотра самолета, только капитану было разрешено остаться на борту.

Были проверены салон, кабина экипажа и технические отсеки. Досмотр был произведен только внутри самолета.

«Я даже не мог, у меня не было возможности наблюдать за их действиями, — сказал Митрофанов. — По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками».

Российская сторона согласилась на это, чтобы завершить рейс. Ни во время досмотра, ни после него капитану не предъявили никаких актов, не дали объяснений, было только сказано: «Thank You!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту протеста в связи с произошедшим в «Хитроу».

"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей», — заявили в посольстве.