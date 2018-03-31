Лондон, 31 марта, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Закрытие Торгового представительства России в Лондоне в связи с так называемым делом Скрипаля может произойти в скором времени, со ссылкой на источники пишет британская газета Daily Mail.

3dman_eu Шпионские страсти

Уточняется, что закрытие Торгпредства планируется в ответ на высылку британских дипломатов из России. Российское ведомство при этом источники газеты назвали «логовом шпионов».

Отметим, что Торгпредство России в Великобритании — это госучреждение, обеспечивающее внешнеэкономические интересы РФ. Оно является составной частью российского диппредставительства в Соединенном Королевстве.

Напомним, МИД РФ в ответ на британскую инициативу по высылке из страны 23 российских дипломатов объявил, что и Россия в свою очередь высылает то же число дипломатов.

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», — сообщил МИД РФ британскому послу Лори Бристоу.

Кроме того, прекращается деятельность в России Британского Совета. Могут быть приняты и другие ответные меры, если британская сторона пойдет на дальнейшие действия недружественного характера в отношении России.

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Напомним, после того как 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении в городе Солсбери (Великобритания) Сергея и Юлии Скрипаль, британская газета The Independent написала: Лондон планирует начать против Москвы экономическую войну.

28 марта британская газета The Guardian написала, что Мэй не исключает экономического ответа России, чтобы нанести урон экономике.