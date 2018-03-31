Вашингтон, 31 марта, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Вариант высылки из США 60 российских дипломатов — средний из тех, что рассматривались Вашингтоном в рамках реакции на так называемое дело Скрипаля, пишет газета The Washington Post.

Gage Skidmore Золотая середина

По данным источников издания, решение о варианте высылки 60 дипломатов американский президент Дональд Трамп предпочел двух другим — более жесткому и более мягкому.

«Жесткий» вариант газета не привела. «Мягкий» вариант предусматривал высылку 30 дипломатов, причем консульство РФ в Сиэтле (штат Вашингтон, США) должно было сохраниться.

Отмечается, что Трампа убедили выбрать «средний» вариант, который сам по себе является «тяжелым ударом», и при этом остается возможность для дальнейших действий — в случае ответа со стороны России.

В этом смысле «тяжелый» вариант оставляет меньше пространства для маневра, а «мягкий» слишком слаб.

Напомним, США объявили о высылке 60 российских дипломатов: 48 — из посольства РФ в Вашингтоне и 12 — из постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, закрыто консульство РФ в Сиэтле. В ответ на это из России высылаются 60 американских дипломатов и закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Высылка российских дипломатов из США сопровождается провокационными действиями со стороны американских спецслужб. Так, 30 марта в МИД РФ заявили, что отъезжающх дипломатов пытаются вербовать, причем в массовом порядке.

«Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — отметили в МИД РФ.

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