Вашингтон, 31 марта, 2018, 03:50 — ИА Регнум. С помощью так называемого дела Скрипаля антироссийски настроенные правительства разжигают русофобию, подстегивая Вашингтон к неадекватным шагам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телекомпании NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Комментируя инициированный Лондоном обмен дипломатическими санкциями между Россией и рядом стран — союзников Великобритании, российский дипломат отметил, что Москва так и не получила ни одного внятного объяснения причин выдворения из США дипломатов РФ.

«Как вы знаете, официальное объяснение закрытия нашего генконсульства в Сиэтле — это то, что наши дипломаты якобы могут получать информацию о деятельности военно-морской базы США. У меня остается простой вопрос: при чем здесь «дело Скрипалей»? — спросил Антонов.

«Напрашивается ответ: дело Скрипалей, по сути, является лишь поводом для всплеска русофобии, для того, чтобы американцы предприняли жесткие, неадекватные, провокационные шаги в отношении российских дипломатов и российской дипсобственности», — отметил российский посол.

Напомним, после того, как в городе Солсбери (Великобритания) были госпитализированы Сергей и Юлия Скрипаль в связи с отравлением неизвестным веществом, Лондон начал очередную информационную кампанию против Москвы. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению.

Причем 12 марта она говорила о том, что Россия «виновата» «с большой вероятностью», а после этого предъявила ультиматум, требуя «объяснений» от Москвы.

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Через два дня Мэй выдвинула против России официальное обвинение и обещала прервать двусторонние контакты с Москвой, в частности выслать дипломатов из Великобритании, поскольку они якобы могут «шпионить».

Кроме того в этот день британская сторона обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) на заседании Совета Безопасности ООН. «Нарушение», по мнению Лондона, заключается в том, что в России якобы до сих пор имеются запасы боевого отравляющего вещества, которым, по версии Британии, как раз и отравили Скрипалей.

Результатом «дела Скрипаля» стало не выяснение истины, а дипломатический скандал с выдворением российских дипломатов не только из Великобритании, но и из ряда других стран. Москва со своей стороны ответила зеркальными мерами, объявив о высылке ряда иностранных дипломатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антонов заявил, что предложил Вашингтону совместно разобраться в произошедшем в Солсбери, чтобы наконец выяснить истину.