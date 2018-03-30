Ереван, 31 марта, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Агентство по защите персональных данных министерства юстиции Армении приступило к проверке того, соответствует ли обработка персональных данных со стороны российско-турецкой компании «Визаметрик» законодательству Армении.

1in.am Один из визовых центров в Ереване

С 3 апреля обращения граждан Армении за шенгенскими визами Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Австрии и Швеции будут приниматься не посольством Германии, а российско-турецким консорциумом «Визаметрик». Об этом 28 марта заявил посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Изменение в порядке выдачи шенгенских виз вызвало общественное беспокойство в Армении, учитывая тот факт, что компания «Визаметрик» также имеет турецкое происхождение, и, по сути, ей станут доступны персональные данные граждан Армении, обращающихся в посольство.

Министерство юстиции Армении только сообщает, что агентство расследует данный вопрос для предотвращения возможных нарушений при обработке персональных данных. На данный момент ведомство другой информации не предоставляет, но обещает регулярно информировать общественность о результатах.

Вопрос о работе компании «Визаметрик» в Армении также обеспокоил армянских парламентариев. В частности, председатель постоянной комиссии парламента по международным отношениям Армен Ашотян сообщил на своей странице в Facebook, что он направил письменное обращение в правительство от имени комиссии в связи с решением о предоставлении турецкой организации функций по выдаче виз ряда стран ЕС.

По словам руководителя отдела виз посольства ФРГ Александра Бартольда, оказание подобной услуги обслуживающей компанией повысит эффективность и качество работы. Кроме того, технические возможности позволят отслеживать процесс приема заявлений в онлайн-режиме. Паспорт граждане могут получить через почту.

На вопрос о том, сохранится ли пункт соглашения Армения — Евросоюз, согласно которому для ряда групп — журналистов, учащихся, студентов — деньги за шенгенскую визу взиматься не будут, посол Германии в Армении ответил, что никаких изменений в процедуре не будет, все те урегулирования, которые вступили в силу после подписания соглашения Армения — ЕС, будут сохранены.

На замечание о том, что выигравшая тендер компания «ВизаМетрик», по некоторым данным, является турецкой, посол сказал: «Холдинг организации находится в Турции. Она имеет многолетний опыт оказания подобных услуг. Организация приняла участие в тендере и выиграла его в нескольких странах, в том числе в Средней Азии и в этом регионе. Страна происхождения данной компании никакой роли не играет. Выбор осуществлялся только по принципу объективности».

Посол заверил, что для них защита персональных данных представляет огромную ценность, и они могут гарантировать, что персональные данные не могут быть предоставлены лицам из других стран. МИД Германии заключит с победившей компанией «Визаметрик» договор сроком на три года.

Интернет издание hetq.am однако выяснило, что ООО «Визаметрик» была зарегистрирована в Армении 28 февраля. Единственный учредитель — турецкая «Внешнеторговая компания организации визовых услуг и консультаций «Визаметрик».

Учредитель «Визаметрик» зарегистрирован в Стамбуле. Изданию удалось раздобыть учредительные документы компании из торгово-промышленной палаты Стамбула. Согласно документам, компания имеет лишь двухмесячную историю. Она была зарегистрирована 22 января. Уставной капитал 2,5 млн лир ($624 тыс).

Председателем совета директоров компании является итальянец Франческо Боари (Francesco Boari). После изучения турецкой прессы удалось выяснить, что Франческо Боарин является сыном бизнесмена Энрико Боари, который обосновался в Стамбуле 30 лет назад.

В совет директоров компании входит также Мавика Никола (Mavica Nicola), которая является учредителем действующей в России компании Visa Management Service (VMS). VMS предоставляет услуги визового оформления посольства Италии в России.

Согласно сайту VisaMetric, она предоставляет услуги в шести странах, включая Азербайджан и Турцию. Другие четыре страны — Китай, Ирак, Казахстан и Российская Федерация. Армения станет седьмой страной, в которой будет действовать компания.

В связи с этим примечателен тот факт, что посол Германии в Армении предоставил ложную информацию. Во-первых, было заявлено, что компания является российско-турецкой. Однако, как следует из уставных документов компании, она является турецкой, и лишь предоставляет услуги в России. Во-вторых, посол заявил, что компания имеет многолетний опыт, однако выяснилось, что в Турции компания была зарегистрирована лишь два месяца назад.

Получается, что, либо посол Германии в Армении намерено исказил факты, либо компания «Визаметрик» предоставила посольству Германии ложную информацию. В любом случае, после публикации реальных данных о компании «Визаметрик» посольство Германии в Армении имеет все основания пересмотреть договор с турецкой компанией.

Ранее в Армении уже возникало недовольство работой центров по выдаче европейских виз. Посольства Италии, Греции, Литвы уже довольно давно прибегли к помощи таких центров.

По мнению депутата парламента Армении Наиры Зограбян, эти центры превратились в самые настоящие гетто. По её словам, людей от мала до велика заталкивают в комнату ожидания, где заставляют ждать часами.

«Это не что иное, как верх унижения. Сами же эти центры не делают ничего, кроме как принимают визовые заявки и переадресуют их за рубеж. Фактически, только за то, чтобы пробить степлером бумаги, взимаются десятки тысяч драмов. Этому безобразию надо положить конец. Мы не обращаемся так с их гражданами. И они не имеют право так обращаться с нашими», — отметила Зограбян.

За услуги, оказываемые при получении виз, кроме установленных консульских расходов, визовые центры взимают дополнительно 12 тысяч драмов (25 евро).

«Самая большая проблема в том, что они за свои услуги взимают дополнительно 12 тысяч драмов. Но отмечу, что эти 12 тысяч драмов не дают никакого преимущества, очереди огромные, у них нет онлайн-регистрации, механизма обеспечения очередей, что создает довольно большие неудобства», — сказал директор одной из туристических компаний Гарик Камалян.

По его словам, очень важен также вопрос компетентности сотрудников центра. «Если сотрудники посольства в течение многих лет приобрели достаточно большой опыт, очень хорошо представляют работу, то в этом центре существует непрофессиональный подход сотрудников», — добавил Камалян, подчеркнув, что если этот вопрос решаемый, или временный, то самым главным вопросом остается платеж в 12 тысяч драмов, который их туристическую компанию вынуждает платить больше, чем в прошлом году, без какого-либо преимущества или упрощения оказываемых услуг.

Кроме всего этого, по словам Камаляна, бывают также случаи утери документов граждан.