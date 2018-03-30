Лондон, 31 марта, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Британская власть не в состоянии дезавуировать агрессивные призывы, которые звучат со стороны ее же представителей, сообщили в посольстве России в Лондоне.

Maxpixel.freegreatpicture.com Британский Флаг

В ходе брифинга 30 марта представителю российского посольства в Лондоне был задан вопрос, дали ли британские власти оценку агрессивным заявлениям, которые прозвучали на заседаниях Палаты общин британского парламента 12 и 14 марта 2018 года.

Речь идет о призывах некоторых британских депутатов, полагающих, что их правительство должно задействовать в отношении РФ «наступательный киберпотенциал». Российская сторона после этого призвала британский МИД (Foreign Office) дать оценку агрессивному призыву.

«Еще 13 марта Посольство направило в Форин Офис ноту с просьбой пояснить официальную позицию по этому вопросу с учетом серьезности прозвучавших угроз, по сути к открытию боевых действий против России в киберпространстве», — отметили в посольстве.

В российском ведомстве констатируют: запрос так и остался без ответа, и это «вызывает глубокую обеспокоенность».

«Это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы», — считают в посольстве.

Напомним, 12 марта в британском парламенте разгорелись страсти из-за так называемого дела Скрипаля. В этот день британский премьер-министр Тереза Мэй поставила России ультиматум, требуя ответа за отравление Сергея и Юлии Скрипаль, к которому якобы причастна Москва.

Она заявила, что Скрипалей отравили боевым отравляющим нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

«Учитывая то, что Россия и раньше производила это вещество, а также, учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери», — заявила Мэй.

За этим заявлением британского премьер-министра последовали дипломатические действия со стороны Лондона и его союзников в адрес Москвы, а также ответ России. В частности Россия высылает 60 американских дипломатов.