Лондон, 31 марта, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Племянница отравленного в городе Солсбери (Великобритания) Сергея Скрипаля намерена приехать в эту страну и встретиться его дочерью Юлией, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Британский флаг

«Племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль обращалась в посольство с просьбой сообщить, имеется ли информация о состоянии ее родственников», — отметили в посольстве.

Эти вопросы Виктории Скрипаль остались без ответа, поскольку британские власти скрывают соответствующую информацию от российских дипломатов.

«Сегодня Посольство вновь связывалось с В.Скрипаль. После информации о том, что состояние Ю. Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру, — сообщили в посольстве. — Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу».

Напомним, 29 марта гражданка России Юлия Скрипаль, госпитализированная 4 марта 2018 года в Солсбери вместе со своим отцом, пришла в себя. Врачи уточнили, что ей намного лучше и она может говорить. Между тем британские власти не позволяют российской стороне встретиться с Юлией и скрывают информацию о ней.

30 марта в ходе брифинга российское посольство в Лондоне заявило, что многократные запросы на эту получили отказ от британских властей.

«Как мы понимаем, различные британские службы занимаются российскими гражданами, но информацией о том, что именно происходит в больнице, мы не владеем. 29 марта нас уведомили о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, но наше обращение о предоставлении доступа пока игнорируется», — отметили в российском ведомстве.

Читайте также: «Хорошо отреагировала на лечение»: Юлия Скрипаль может говорить

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта в посольстве заявили, что британскому правительству придется ответить на 27 «очень четких вопросов, которые были заданы официально».