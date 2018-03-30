Комрат, Молдавия, 31 марта, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Гагаузии объявило 2018 год на территории автономии годом румынской оккупации Бессарабии. Как передает ИА REGNUM, спикер НСГ Владимир Кысса заявил, что в Гагаузии румыноунионистов нет, а если есть, что «это не гагаузы».

Halktoplushu.md Гагаузы митингуют против унионизма

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.