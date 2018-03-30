Комрат, Молдавия, 31 марта, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Гагаузии на заседании 29 марта раскритиковали решение молдавских властей выслать из страны трех российских дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией. Как передает ИА REGNUM, депутат Георгий Лейчу сказал, что в результате ответной высылки молдавских дипломатов в посольстве Молдавии в Москве не останется сотрудников.

Halktoplushu.md Эмблема Народного Собрания Гагаузии

«МИД Молдавии выразил акт солидарности с Великобританией. А где акт солидарности с нашими людьми, которые там [в России] работают?» — приводит слова депутата Григория Дюльгера издание «Гагауз-инфо».

А началось заседание Народного собрания Гагаузии с минуты молчания в память о жертвах пожара в Торговом центре в Кемерово.