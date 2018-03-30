Прага, 31 марта, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Расправу над православным крестом устроил пьяный вандал на кладбище под Прагой, сообщила журналистам Михаэла Рихтерова, представитель полиции Чехии.

Александр Орловский, чернила на бумаге, 1797 Штурм Праги

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения распилил выполненный из дерева православный крест, установленный в память о погибших от ран русских солдатах генерала [Александра] Суворова, армия которого возвращалась через чешскую территорию на родину после победы над французами в Северной Италии», — сообщила Рихтерова.

Уточняется, что деревянный крест 3 февраля 2018 года был освящен. Он находился в том месте, где раньше стояла часовня, впоследствии разрушенная.

Памятник был установлен по инициативе общественности и являлся собственностью Национального института памятников Чехии. По словам Рихтеровой, его планируется восстанавливать.

Речь идет о памятнике русским солдатам, участвовавшим в Итальянском походе Суворова (апрель — август 1799 г.) в рамках войны Второй коалиции (1799—1802 гг.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акциями с расправой над православной символикой известно скандальное движение Femen. 17 августа 2012 года они спилили бензопилой крест жертвам политических репрессий в Киеве — в знак солидарности с группой Pussy Riot.

«Данным актом Femen призывает все здравые силы общества нещадно выпиливать из мозга трухлявые религиозные предрассудки, служащие опорой диктатуре и препятствующие развитию демократии и свободы женщин», — сообщали участницы Femen.