София, 31 марта, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Пожар произошел в поезде София — Бургас в момент въезда на станцию Конёво (Шуменская область, Болгария), сообщили в пресс-службе Болгарских железных дорог.

Пожар

«Около 20:00 возникло возгорание в вагоне скорого поезда №8613 София — Бургас», — сообщили в пресс-службе.

В этот момент поезд подъезжал к Конёво. Огонь заметили сотрудники железной дороги.

Из вагонов были эвакуированы все 80 пассажиров. В настоящее время продолжается ликвидация аварии и выяснение причин ЧП.

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