Москва, 31 марта, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Советский и российский писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский выразил негодование по поводу того факта, что новую героиню нового мультипликационного сериала «Простоквашино» — сестру Дяди Фёдора — зовут Вера Павловна, притом что её отца зовут Дмитрий. Об этом 30 марта пишут «Известия».

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР Дядя Фёдор

"Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять, — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственно», — возмущается Успенский.

Напомним, первая серия «Протоквашино» должна выйти уже 1 апреля. Выяснилось, что у Дяди Фёдора появится младшая сестра, которую почему-то зовут Вера Павловна. Тогда как в книгах Успенского, по которым собственно и сняты оригинальные мультфильмы, родителей Дяди Фёдора зовут Дмитрий и Римма Свекольниковы.

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец объяснил, что произошел «баг» (ошибка).

«Это баг. Исправлять не планируем», — сказал Машковец.

Кроме того, он опроверг предположение, что имя новой героини является отсылкой к роману Николая Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.

«Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой», — пояснил Машковец.

Стоит отметить, что Успенский крайне недоволен тем фактом, что «Союзмульфильм» выпускает продолжение «Протосквашино». Он объявил, что его адвокаты подадут иск в суд, как только выйдет первая серия.

В самом «Союзмульфильме» утверждают, что они пытались договориться с Успенским о сотрудничестве, однако он якобы был согласен на это только за сумму, сопоставимую с «годовым бюджетом» студии. Также создатели нового «Простоквашина» отметили, что права на название и героев принадлежат им, а сюжеты Успенского в новых сериях использованы не были, поэтому с юридической точки зрения к ним не может быть претензий.