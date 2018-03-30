Саратов, 30 марта, 2018, 23:28 — ИА Регнум. В одном из поселков Ртищевского района Саратовской области злоумышленники совершили кражу бронзовой звезды с «Вечного огня». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

64.мвд.рф Место кражи

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали по подозрению в краже ранее судимого местного жителя.

Похищенный фрагмент памятника был обнаружен на заднем дворе его дома. Задержанный признался в совершении преступлении и рассказал, что собирался распилить звезду на части и сдать в пункт приема металлолома.

64.мвд.рф Найденная звезда

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Саранске мужчина сдал в пункт приема металлолома припаркованный автомобиль.

Автомобиль был неисправен, мужчина заказал эвакуатор и отвез транспортное средство в пункт приема металлолома. За целый автомобиль ему заплатили 6 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 («Кража»), санкции данный статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.