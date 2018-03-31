Москва, 31 марта, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всю еврейскую общину России с особо почитаемым праздником Песах.

Government.ru Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

«Очень важно, что российская еврейская община чтит многовековые традиции своих предков, вносит заметный вклад в укрепление традиционных духовных ценностей», — цитирует пресс-служба Володина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил еврейскую общину РФ с праздником Песахом. Глава государства также отметил многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, ее значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности.

Песах — восьмидневный праздник весны — начинается накануне 15-го дня месяца нисана по еврейскому лунному календарю. Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза — седер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую ночь праздника.