Тирасполь, 30 марта, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский планируют в ближайшее время провести очередную встречу. Об этом сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев на заседании общественно-экспертного совета при приднестровском внешнеполитическом ведомстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон и Вадим Красносельский. 2017

О дате и месте проведения встречи пока неизвестно. На ней, по словам Игнатьева, планируется обсудить ситуацию вокруг миротворческой операции.

«На первой встрече Вадима Красносельского и Игоря Додона, состоявшейся в Бендерах 4 января прошлого года, была достигнута договоренность о разблокировании работы Объединенной контрольно комиссии (орган, руководящий миротворческой операцией на Днестре — прим. ИА REGNUM ). В настоящее время ведется подготовка к встрече, на которой также будет поднята миротворческая тематика», — сказал Виталий Игнатьев.

В последний раз Игорь Додон и Вадим Красносельский встречались 30 марта 2017 года в резиденции молдавского президента в Голерканах. Тогда Красносельский предложил Додону написать совместное обращение на имя тогдашнего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца с просьбой созвать встречу в формате «5+2». Додон согласился и дал соответствующее обещание, но в итоге сорвал реализацию этой инициативы.