ООН: Македония готова к «большому шагу»
Вена, 30 марта, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Представитель ООН на переговорах по переименованию Македонии Мэтью Нимец заявил, что стороны уже решили «сложные вопросы» и в скором времени бывшая югославская республика будет готова «к большому шагу», 30 марта передает агентство Reuters.
Мэтью Нимец сделал заявление в Вене по итогам встречи с главами МИД Греции и Македонии.
«Сложные вопросы были решены… Я надеюсь, что мы сможем продолжать работать очень позитивно», — сообщил Нимец.
По словам представителя ООН, в ближайшие месяцы две страны ждет серия переговоров.
«Надеюсь, что на нашей следующей встрече мы совершим большой шаг», — заключил Нимец.
Тем не менее, представитель ООН не пояснил, когда стоит ждать окончательного решения о новом имени бывшей югославской республики.
Напомним, название «Македония» уже 25 лет является препятствием для вступления балканской страны в НАТО и ЕС — все попытки Македонии блокируются Грецией, которая считает название страны-соседа угрозой своему историческому достоинству и территориальной целостности.
В конце 2017 года правительство Македонии согласилось с необходимостью переименования страны. В настоящий момент между Грецией и Македонией идут переговоры о будущем названии.