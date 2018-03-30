Вена, 30 марта, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Представитель ООН на переговорах по переименованию Македонии Мэтью Нимец заявил, что стороны уже решили «сложные вопросы» и в скором времени бывшая югославская республика будет готова «к большому шагу», 30 марта передает агентство Reuters.

Nicolas Raymond Флаг Македонии

Мэтью Нимец сделал заявление в Вене по итогам встречи с главами МИД Греции и Македонии.

«Сложные вопросы были решены… Я надеюсь, что мы сможем продолжать работать очень позитивно», — сообщил Нимец.

По словам представителя ООН, в ближайшие месяцы две страны ждет серия переговоров.

«Надеюсь, что на нашей следующей встрече мы совершим большой шаг», — заключил Нимец.

Тем не менее, представитель ООН не пояснил, когда стоит ждать окончательного решения о новом имени бывшей югославской республики.

Напомним, название «Македония» уже 25 лет является препятствием для вступления балканской страны в НАТО и ЕС — все попытки Македонии блокируются Грецией, которая считает название страны-соседа угрозой своему историческому достоинству и территориальной целостности.

В конце 2017 года правительство Македонии согласилось с необходимостью переименования страны. В настоящий момент между Грецией и Македонией идут переговоры о будущем названии.