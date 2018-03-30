Калуга, 30 марта, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Рабочие Калуги, занятые на строительстве второй очереди Музея истории космонавтики, 30 марта провели собрание, на котором потребовали выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщает портал kp40.ru.

Admoblkaluga.ru Строительство музея космонавтики

Заработная плата не выплачивается с декабря 2017 года. На данный момент рабочим должны от 20 до 400 тыс. рублей каждому. На собрании было озвучено, что строительство важнейшего объекта региона было остановлено ещё перед Новым годом: строители отказались выходить на объект из-задержки выплат. По словам рабочих, все попытки куда-либо обращаться и жаловаться бесполезны.

Между тем в начале марта 2018 году строительство калужского музея истории космонавтики посетил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Тогда перед взором столичного чиновника демонстративно появились люди в касках и стройка расцвела искрами сварки.

Глава компании ООО «Стройальянс» Андрей Харченко отказался комментировать ситуацию. Итоги собрания также пока не озвучены.

Admoblkaluga.ru Строительство музея космонавтики

Ранее губернатор области Анатолий Артамонов обещал, что вторая очередь Музея истории космонавтики в Калуге откроется 12 апреля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первый куратор строительства второй очереди музея космонавтики в Калуге — бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов — с группой чиновников подозревается правоохранительными органами в крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрации Новодевичьего монастыря, драматического театра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря, а также на строительство калужского музея.

15 марта 2016 года после ареста Пирумова на стройплощадке второй очереди Государственного музея истории космонавтики в Калуге прибыли сотрудники ФСБ: прошли обыски, была изъята финансовая документация.

Admoblkaluga.ru Строительство музея космонавтики

Напомним, федеральный бюджет выделил на строительство порядка 1,6 млрд рублей. Вторую часть музея общей площадью около 12 тыс. кв. метров должны соединить с первым зданием. Обновлённый музей станет демонстрационной базой новейших достижений науки и техники в космической отрасли и центром современных музейных технологий. Тут предусмотрены помещения для отдельных коллекций, конференц-зал, интеллект-центр, 3D-кинотеатр, интерактивный центр с космическими тренажёрами, симуляторами, компьютерными играми, космическое кафе и солнечная обсерватория.

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