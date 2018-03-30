Москва, 30 марта, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Граждане, признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, в рамках предстоящего весеннего призыва получат право повторно пройти медосвидетельствование для призыва в армию. Об этом 30 марта сообщил газете «Московский комсомолец» начальник главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России полковник Александр Чаплюк.

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По его словам, повторно пройти медкомиссию могут добровольно граждане, которые хотят добиться изменения своей категории годности и пройти срочную службу в армии. При этом возраст такого призывника не должен превышать 27 лет.

«Основанием для этого служат медицинские документы, подтверждающие улучшение в состоянии здоровья гражданина или его, что ещё лучше, выздоровление», — уточнил представитель Минобороны.

Оформляться такие документы будут в медучреждениях по направлению военкомата. Если медики подтвердят улучшение здоровья молодого человека и признают его годным к военной службе, то он сможет призываться на общих основаниях.

Как передавало ИА REGNUM, соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» в конце декабря минувшего года подписал президент России Владимир Путин.

Авторы инициативы в Совете Федерации отмечали, что в военные комиссариаты регулярно поступают обращения от граждан, признанных ограниченно годными, с просьбами о возможности медицинского переосвидетельствования после прохождения ими лечения.

По оценкам авторов закона, новые правила могут затронуть до шести тысяч человек ежегодно.

Напомним, в России с 1 апреля стартует весенний призыв в армию. Как ожидается, на срочную военную службу могут быть призваны 128 тысяч человек.

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