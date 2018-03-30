Ереван, 30 марта, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Партия «Гражданский договор» (ГД) с 31 марта начнет круглосуточные акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. На завтрашнем митинге будет обнародована дорожная карта действий партии.

azatutyun.am Никол Пашинян

Как заявил сегодня, 30 марта, на пресс-конференции лидер ГД, депутат Никол Пашинян, порядка десяти дней (с 7-го по 17-е апреля) Серж Саргсян не будет находиться у руля власти.

«Наша задача состоит в том, чтобы путем акций протеста воспрепятствовать ему возвратится во власть», — заявил Пашинян (цитата по АрмИнфо). При этом он выразил надежду на то, что граждане Армении проявят активность для реализации данной цели.

Тем не менее, Пашинян вновь подчеркнул, что ГД является сторонником ненасильственной борьбы и будет сотрудничать с теми силами, которые также разделяют этот принцип.

«Даже если в отношении нас будет применена сила, мы на неё не ответим», — заверил депутат.

В ответ на вопрос, как же партия будет противодействовать возможным насильственным действиям правоохранителей, Пашинян заявил: «Мы сплотимся в единую массу, крепко держась друг за друга, так, что нас будет трудно разделить. Самые смелые возьмут на себя удар».

7 апреля истекают президентские полномочия Сержа Саргсяна, но как дал понять в своем интервью глава государства, он, скорее всего, 17 апреля будет баллотироваться на пост премьер-министра, несмотря на ранее данное обещание не претендовать на эту должность.

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Партия «Гражданский договор» входит в парламентский блок «Елк», однако две другие партии блока не поддерживают стремление Никола Пашиняна путем уличной борьбы воспрепятствовать Сержу Саргсяну занять премьерское кресло.

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») должен вести общество по правильному пути — без авантюр, без того, чтобы пробуждать надежды на успех в определенный фиксированный срок. Об этом заявил один из руководящих членов блока, председатель партии «Република» Арам Саргсян, объясняя, почему его партия не присоединилась к «дорожной карте» Никола Пашиняна.

«Если обществу интересно, чтобы мы вышли и пару дней помитинговали, встали перед президентским дворцом и скандировали «Серж, уходи!», и после этого он [Серж Саргсян] уйдет, то это было бы слишком просто», — отметил Арам Саргсян, добавив, что он никогда не присоединится к процессу, который с ним заранее не согласован и в успех которого он не верит.

«Я думаю, что Никол Пашинян должен присоединиться к нам, а не мы к нему, потому что я считаю, что то, что предлагаем мы, является тяжелой работой», — отметил руководитель партии «Республика».