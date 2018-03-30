Москва, 30 марта, 2018, 18:18 — ИА Регнум. МЧС России считает необходимым повысить степень опасности торговых центров, переведя данные объекты из категории значительно опасных до представляющих чрезвычайную степень риска. Об этом 30 марта заявил замначальника департамента надзорной и профилактической работы МЧС Денис Зобков в ходе «круглого стола» в Общественной палате, передаёт «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В торговом центре

По его словам, подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством свыше 200 человек предусматривает, что проверки таких объектов будут осуществляться один раз в год. При этом будут возможны также внеплановые проверки.

Как передавало ИА REGNUM, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В ходе расследования обстоятельств произошедшего в сгоревшем ТЦ было выявлено множество нарушений пожарной безопасности.

После трагедии в Кемерово массовые проверки торговых центров начались по всей стране. Сегодня в МЧС сообщили, что по результатам проверок, проведённых совместно с прокуратурой в Центральном и Приволжском федеральных округах, в 750 из 791 проинспектированного объекта были выявлены нарушения.

Всего, как сообщается, МЧС совместно с прокуратурой на данный момент выявило уже 2,7 тысячи различных нарушений в торговых центрах.