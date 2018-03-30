Ашхабад, 30 марта, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов раскритиковал организацию работы банков республики и объявил выговор председателям государственных банков «Туркменистан» и «Халкбанк» Мейлисгелди Хаджыеву и Мырату Арабову соответственно. Об этом 29 марта сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

29 марта состоялось заседание Кабинета министров республики с участием президента. Выговор руководителям банков был сделан за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

В ходе заседания Кабмина Бердымухамедов также подписал постановление об утверждении «Программы развития экономической, финансовой и банковской систем на 2018−2024 годы», а также план мероприятий для её реализации.

Издание не сообщает подробности новой программы, но уточняет, что главным требованием остается контроль за соблюдением порядка распределения и использования средств.

Напомним, в марте СМИ сообщили, что туркменский Внешэкономбанк заблокировал 29 тыс. банковских карт VISA. В результате 97% владельцев карт не могут воспользоваться своими счетами за рубежом.