Севастополь, 30 марта, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Длительные сроки рассмотрения Законодательным собранием Севастополя законопроектов местного правительства объясняются некачественной подготовкой документов. Об этом 30 марта заявил депутат Заксобрания Вячеслав Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь — город-герой

«Очевидно, что закон долго рассматривается по вине того, кто вносит закон, который не может быть принят. А потом ещё и вносит его в новой версии», — сказал парламентарий, намекая на противоречивый законопроект, которой регламентирует работу Контрольно-счётной палаты. По его словам, с декабря прошлого года правительство представило три версии этого документа.

Напомним, на днях представитель губернатора в Законодательном собрании Севастополя Михаил Вавилов сделал заявление о неэффективной работе Законодательного собрания, которое при рассмотрении законопроектов в этом году отклонило треть документов.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо законодательной и исполнительной власти, период раскола переживает и Общественная палата города-героя, члены которой уже более полутора лет и не могут прийти к единому мнению по ряду принципиальных вопросов.

Обострение ситуации произошло после того, как Олег Гасанов в своих постах в социальной сети нелицеприятно высказывался в адрес депутата Заксобрания Алексея Чалого. В ответ его соратники потребовали исключить Гасанова из состава организации.

Палата разделилась на две равные части (12 на 12) и возникло разночтение — достаточно ли половины голосов для досрочного прекращения полномочий одного из членов палаты. Общественников не удалось помирить согласительной комиссии, созданной новым правительством. Позже конфликт в организации дошел до того, что её члены провалили голосование по своему представителю в федеральную ОП.

А неделю назад Общественная палата города-героя оказалась в центре очередного громкого скандала: страница организации превратилась в настоящий порносайт. Позже выяснилось, что сайт не взламывали, а просто продали его домен.

«В своё время большинство в Общественной палате было из числа сторонников губернатора. Они продавили решение, согласно которому сайтом организации стал заниматься наш бывший зампред Олег Гасанов. До последнего момента оплату сайта осуществлял он и Ольга Дронова из губернаторской квоты. Мы не могли разместить на сайте информацию, поскольку Гасанов фактически отрезал нас от этого ресурса. На нём публиковалось только то, что устраивало группу губернатора», — сообщил ИА REGNUM член ОПС Григорий Донец.