Правительство Севастополя обвинили в слабой работе над законопроектами
Севастополь, 30 марта, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Длительные сроки рассмотрения Законодательным собранием Севастополя законопроектов местного правительства объясняются некачественной подготовкой документов. Об этом 30 марта заявил депутат Заксобрания Вячеслав Аксёнов.
«Очевидно, что закон долго рассматривается по вине того, кто вносит закон, который не может быть принят. А потом ещё и вносит его в новой версии», — сказал парламентарий, намекая на противоречивый законопроект, которой регламентирует работу Контрольно-счётной палаты. По его словам, с декабря прошлого года правительство представило три версии этого документа.
Напомним, на днях представитель губернатора в Законодательном собрании Севастополя Михаил Вавилов сделал заявление о неэффективной работе Законодательного собрания, которое при рассмотрении законопроектов в этом году отклонило треть документов.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо законодательной и исполнительной власти, период раскола переживает и Общественная палата города-героя, члены которой уже более полутора лет и не могут прийти к единому мнению по ряду принципиальных вопросов.
Обострение ситуации произошло после того, как Олег Гасанов в своих постах в социальной сети нелицеприятно высказывался в адрес депутата Заксобрания Алексея Чалого. В ответ его соратники потребовали исключить Гасанова из состава организации.
Палата разделилась на две равные части (12 на 12) и возникло разночтение — достаточно ли половины голосов для досрочного прекращения полномочий одного из членов палаты. Общественников не удалось помирить согласительной комиссии, созданной новым правительством. Позже конфликт в организации дошел до того, что её члены провалили голосование по своему представителю в федеральную ОП.
А неделю назад Общественная палата города-героя оказалась в центре очередного громкого скандала: страница организации превратилась в настоящий порносайт. Позже выяснилось, что сайт не взламывали, а просто продали его домен.
«В своё время большинство в Общественной палате было из числа сторонников губернатора. Они продавили решение, согласно которому сайтом организации стал заниматься наш бывший зампред Олег Гасанов. До последнего момента оплату сайта осуществлял он и Ольга Дронова из губернаторской квоты. Мы не могли разместить на сайте информацию, поскольку Гасанов фактически отрезал нас от этого ресурса. На нём публиковалось только то, что устраивало группу губернатора», — сообщил ИА REGNUM член ОПС Григорий Донец.