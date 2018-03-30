Севастополь, 30 марта, 2018, 17:48 — ИА Регнум. К осени в Севастополе хотят разработать за 4,5 миллиона рублей схему перспективного развития электроэнергетики на 2018−2022 годы. Решение принято 30 марта на заседании местного правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастопольская чайка

«Документ позволит в долгосрочной перспективе планировать и управлять развитием электроэнергетики города, обеспечивать синхронизацию генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры», — отметил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

По его словам, благодаря реализации системы станет возможным обеспечение необходимым количеством электроэнергии как существующих, так и будущих потребителей, а также промышленных объектов и объектов ФЦП. Программа позволит также привлечь дополнительные инвестиции в городскую электросистему.

«По сути это генплан электроэнергетики. Этот документ готовится порядка четырёх-пяти месяцев, сейчас объявим тендер», — рассказал журналистам заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Он также отметил, что на днях проходило совещание с участием председателя совета директоров системного оператора энергетики РФ, где обсуждались перспективы подключения новых производственных мощностей и объектов ФЦП к энергетическим установкам.

«На совещании также присутствовал Алексей Михайлович Чалый. Мы посмотрим как концепция «Энерджинет» будет согласовываться со схемой. Непосредственное отношение к разработке, конечно же, имеет и «Севэнерго». Самое главное в результате выяснить, что и где нужно строить, а где нужно реконструировать. А также найти источники финансирования для схемы», — подчеркнул Владимир Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой энергетической системы «Энерджинет» был инициирован экс-спикером, депутатом горсовета Севастополя Алексеем Чалым после воссоединения полуострова с Россией. По замыслу разработчиков новая система должна уменьшить издержки на содержание электросетей при повышении надёжности, качества и доступности электроэнергии. В перспективе проект предполагает построение новой системы на базе всего сетевого хозяйства Севастополя.

13 марта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам о том, что реализация «Энерджинет» оказалась под угрозой срыва, поскольку компания «Россети», которая ранее собиралась инвестировать серьёзные средства в модернизацию городских сетей, оставила эту идею.

«У нас было заключено соглашение с «Россетями» о вложении средств в обновление электро-сетевого хозяйства на принципах пилотных площадок. Но договорённости с «Россетями» и собственником «Севастопольэнерго» не состоялось и в уставной капитал они не были допущены. С тем, чтобы этот проект стал площадкой для промышленного применения, у нас есть сложности», — отмечал Овсянников.

Однако позже сам Алексей Чалый сообщил ИА REGNUM, что «Энерджинет» будет и дальше реализовываться.

«Проект умных сетей запланирован в трёх пилотных зонах и он будет выполняться. Прямого отношения к «Россетям» этот проект не имеет. Они собирались стать акционером Севастопольэнерго и инвестировать в развитие компании два миллиарда рублей. Об этом было подписано соглашение между «Россетями» и правительством Севастополя. Теперь планы у компании изменились и «Севастопольэнерго» придётся рассчитывать на собственные средства в части реконструкции сети. Но, повторюсь, прямого отношения к пилотным зонам «Энерджинет» в Севастополе эта ситуация не имеет», — отметил Алексей Чалый.