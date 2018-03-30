Стокгольм, 30 марта, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции сообщило о требовании России по высылке одного дипломата скандинавской страны, 30 марта передает агентство Reuters.

Шведский флаг

В заявлении МИД Швеции данный шаг Москвы называется «неудачным, но не неожиданным».

Швеция является одной из стран, которые присоединились к компании Лондона по «делу Скрипаля», и ранее заявила о депортации из Стокгольма одного российского дипломата.

Напомним, в настоящий момент Россия осуществляет «зеркальный ответ» на антироссийскую кампанию Великобритании и их союзников, которые проводят депортации российских дипломатов.

В общей сложности Россию должны покинуть 150 сотрудников дипмиссий иностранных государств. Наибольшее число депортаций касается США — из России высылаются 60 американских дипломатов, также закрывается консульство США в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 29 марта депортацию своих дипломатов из России подтвердили Нидерланды, Италия и Финляндия.