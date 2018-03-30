Москва, 30 марта, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Москва отвечает «последовательно и симметрично» тем странам, которые в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля выслали российских дипломатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

«Россия предпринимает абсолютно адекватные и закономерные шаги в ситуации, когда против нее развернута, по сути, информационная и дипломатическая война на основании лишь голословных обвинений», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что случай с отравлением Скрипаля — вопиющий, но не первый в цепочке нападок на РФ, когда страну пытаются уличить в совершении страшных преступлений, но без предъявления каких-либо доказательств.

«Не мы это начали. Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми своими партнерами, однако мы не приемлем язык ультиматумов, политического хамства, неприкрытой русофобии и шантажа. Мы вынуждены принимать ответные меры», — подчеркнул парламентарий.

30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипаля российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации.

С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств, сообщает МИД России.