Симферополь, 30 марта, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Вторую очередь Таврической и Балаклавской ТЭС запустят позже запланированного срока. Об этом сегодня, 30 марта, журналистам сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы изучали, в какой стадии находятся работы по подключению газопроводов по возможности выдачи электрической мощности. Есть сложности и там, и там. Они подведены, и станции находятся в режиме пусконаладки, а сроки юридической сдачи объектов будут скорректированы на более позднее время», — отметил министр.

По его словам, подрядные организации и заказчики вместе с контролирующими органами должны оценить, сколько необходимо времени, чтобы выйти на юридическую сдачу объектов.

«Отсюда уже будут откорректированы сроки юридической сдачи станций, когда объекты уже можно эксплуатировать в коммерческом режиме», — сказал Назаров.

Напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак во время рабочего визита в Крым президента России Владимира Путина в начале марта сообщал, что первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС будут запущены в конце мая, что обеспечит хороший резерв для энергоснабжения полуострова.

«В течение 2018 года мы закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем в Севастополе на июнь, а в Симферополе, наверное, во втором полугодии», — уточнял министр.

Однако позже в прессе появилась информация о том, что сроки запуска Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях крупнейшее государственная нефтегазодобывающая компания Крыма «Черноморнефтегаз», участвующая в строительстве двух ТЭС, осталась без руководства.

«Генеральный директор Борис Зимин и его заместители: Прокофьев, Сотников, Барт и начальник управления капитального строительства Карнач написали заявления и подали в отставку 23 марта. Обязанности директора исполняет замруководителя предприятия Александр Кузнецов», — сообщил журналистам министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.

Компания заключила в 2016 году 900-миллионный контракт с подрядчиком «Самара — Спецмонтаж» на строительство газопровода и отводов двух ТЭС в Симферополе и Севастополе, но из-за ряда проблем срок запуска первой очереди был сдвинут с 28 апреля 2017 года до мая 2018 года.

В декабре 2017 года подрядчик спровоцировал забастовку на строительстве Севастопольской ТЭС из-за того, что перестал выплачивать своим рабочим зарплату.

Также отметим, что 23 марта крымский правозащитник Александр Талипов сообщил в Facebook подробности проблем «Черноморнефтегаза».

"Сотрудники ФСБ готовятся крепить новые планки от орденов и медалей за выявленные многомиллионные нарушения. Дело в том, что «Черноморнефтегаз» выступал заказчиком по стройке отводов к ПГУ ТЭС, ввод объекта в эксплуатацию не осуществлён и вряд ли это можно сделать, специалисты говорят, что «Ростехнадзор» эту взрывоопасную халтуру никогда не примет! ТЭС почти достроили (кстати, строят федералы), а подходов нет, казус? Нет», — отмечал Талипов.

По его словам, в Минтопэнерго РК, которое курирует местный вице-премьер Виталий Нахлупин, была инициирована по этому поводу служебная проверка, в результате которой руководство «Черноморнефтегаза» написало заявления на увольнение, пытаясь друг на друга возложить ответственность.