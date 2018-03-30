Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге началось фактическое исполнение обещания губернатора Георгия Полтавченко об автоматическом увольнении чиновников сферы ЖКХ и районных администраций за каждый случай падения сосулек и наледи на людей.

Сосульки угрожают прохожим. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Как сообщили сегодня, 30 марта, в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, за падение на человека наледи с крыши в Петроградском районе города будет уволена гендиректор ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» Светлана Буланова. Распоряжение об этом подписал сам Бондаренко.

Как уточняют в Смольном, днем 30 марта в Петроградском районе из-за падения наледи с крыши дома 98 по Большому проспекту Петроградской стороны пострадала женщина. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Второе падение наледи, на этот раз без пострадавших, произошло на Каменноостровском проспекте, 59. Этот жилой дом также находится в зоне ответственности Жилкомсервиса №1.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко придумал рейтинговую систему падения сосулек, согласно которой он будет увольнять чиновников.

Отныне первое падение на людей сосулек с жилого дома или здания, принадлежащего городу, будет автоматически означать увольнение главы соответствующего жилкомсервиса. Если за дом отвечает управляющая компания, то материалы будут переданы в правоохранительные органы, а Смольный подумает об отзыве лицензии УК.

«Второе падение в том же районе — автоматом увольнение заместителя администрации по ЖКХ и руководителя районной жилинспекции. Третье падение — автоматическое увольнение главы администрации соответствующего района», — сказал Георгий Полтавченко.