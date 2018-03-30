Киев, 30 марта, 2018, 17:21 — ИА Регнум. До конца октября 2018 года Киев планирует определиться с дальнейшей судьбой Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, поскольку в этом году заканчивается десятилетний срок его действия. Документ будет автоматически продолжен, если ни одна из стран-подписантов не заявит о его разрыве.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Большинство экспертов считают, что Украине невыгодно разрывать большой договор. Они напоминают, что подписав документ в 1998 году, Кремль официально признал территориальную целостность украинского государства и отказался от претензий на Крым.

Так, политолог Олег Волошин напомнил, что этот договор «закрепляет Крым за Украиной».

«Только благодаря этому договору мы говорим, что Россия незаконно отобрала то, что по закону принадлежит нам. В противном случае, эта территория становится спорной, потому что в отличие от стран Балтии, Украина не была членом СССР в каких-то четких международно-признанных границах. Закреплял наши границы именно этот Большой договор. Если его не будет, нам скажут: «Ребята, кто сказал, что мы что-то признавали?», — пояснил Волошин 30 марта в эфире канала «112 Украина».

Также бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что разрыв договора может создать Киеву определенные проблемы в вопросе признания украинских границ.

«Последствия разрыва могут быть достаточно серьезными, глубокими и разными. У нас не решен вопрос с Россией о демаркации границы. У нас юридически не определено состояние войны. Если отбросить великую дружбу между народами и все подобное, то там есть существенные вопросы о границах, войне и прочем. Хотя Зеркаль как заместитель главы МИД сделала заявление о том, что надо разорвать, я надеюсь, что они серьезно разложили все «за» и «против»… Хотя последствия по тем направлениям, которые я озвучил, могут быть очень непростыми. Нужно будет решать эти вопросы», — предупредил Романенко.

В то же время политический эксперт Игорь Мирошниченко отметил, что МИД Украины имитирует работу.

«Приятно, что замминистра иностранных дел говорит, что надо этот договор разорвать. Но это как раз не тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Свою бездеятельность на протяжении длительного времени Министерство иностранных дел пытается оправдать, какими-то решительными шагами. Разрывать и дипломатические отношения, и прекращать договора, и прекращать экономическое сотрудничество с РФ нужно было в первые дни войны, которая началась в 2014 году. В первые дни «оккупации» Крыма мы должны были разорвать дипломатические отношения и вводить визовый режим», — считает Мирошниченко.

При этом экс-посол Украины в Беларуси, экс-замглавы секретариата президента Украины Роман Безсмертный призвал официальный Киев ввести военное положение, чтобы защитить украинских заложников и жителей Донбасса и Крыма.

«Весь комплекс договоров с Россией стал макулатурой еще в 2014 году. Сейчас украинская власть выдергивает какие-то отдельные соглашения, разрывает их или анонсирует этот разрыв. Но настоящая проблема кроется в тех решениях, которые не были приняты в том же 2014 году. На тот момент находившиеся у власти, должны были в полной мере выполнить Закон об обороне и Закон о правовом режиме военного положения. А дальше уже и не надо было бы лишней болтовни. Выполнение этих законов автоматически привело бы к разрыву целого ряда соглашений с Россией, включая Договор о дружбе. И даже к разрыву дипломатических отношений», — написал Безсмертный на своей странице в Фейсбуке.

«Но испугались тогда в 2014 году … Смелые решения не были приняты. Соответственно теперь какую имеем ситуацию? Четыре года люди, которые находятся в плену, не имеют статуса военного пленника. Гражданское население, которое оказалось в заложниках на оккупированных территориях, не подпадает под соответствующие международные конвенции. В отношении людей, которые уехали, то одни не имеют статуса беженцев, другие живут как внутренне перемещенные лица с ущербными социальными правами. Список этих проблем могу перечислять долго. Они как раз очень хорошо показывают, как неприятие своевременных и адекватных решений привело к конкретным трагедиям. Человеческим и всего государства», — добавил эксперт.

Он также посоветовал властям денонсировать весь комплекс договоров с РФ.

«Если не хватит мужества принять все необходимые решения нынешним руководителям государства — значит, их примет тот, кто придет после них», — прогнозирует Безсмертный.

Как сообщалось, ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала Киев не продлевать договор с Россией о дружбе.

«Мы должны определиться с позицией. Нужно ли продлевать этот договор, до ноября 2018 года, до октября даже. Мое мнение — нельзя продлевать этот договор, поскольку Россия брутально его нарушила. Особенно, что касается последних выборов в Крыму, выборов президента РФ», — заявила Зеркаль 28 марта.

Она пояснила, что Украина была против разрыва этого договора до завершения подготовки исков против РФ в международные суды. При этом Зеркаль считает, что Киев и Москва должны подписать новый документ.

«Сейчас все дела против РФ уже в судах, поэтому у нас нет никаких сомнений. Мы видим как дипломаты, что договор не выполняется. И в новых реалиях отношений с Россией мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между государствами», — добавила Зеркаль.

Напомним, 14 января 1998 года украинский парламент ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. «Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода», — говорится в тексте документа.

При этом положение о признании границ Украины и России закреплено во 2-й статье документа.