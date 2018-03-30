Москва, 30 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Coca-Cola в России и учебным заведением. Академия стала первым из 20 вузов страны, с которыми компания начинает взаимодействие в новом формате.

Пресс-служба Coca-Cola HBC Россия Подписание соглашения

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве приняли участие первые лица сторон: генеральный директор Coca-Cola в России Стефанос Вафеидис и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Coca-Cola в России участвует в мероприятиях РАНХиГС с 2015 года. Однако комплексное соглашение о сотрудничестве между Coca-Cola в России и РАНХиГС подписано впервые. В рамках соглашения для студентов РАНХиГС будут организованы мероприятия, которые помогут больше узнать о построении карьеры в компании Coca-Cola в России. Лекции и семинары от экспертов компании, бизнес-кейсы, ярмарки вакансий, профориентационные экскурсии на производство — только часть привилегий студентов из РАНХиГС. Студенты вуза также смогут в числе первых получать информацию об открывшихся позициях для начинающих специалистов и подавать заявки на участие в стажировках Coca-Cola в России и в Rise Management Trainee Programme. Кроме этого, они смогут принимать участие в экологических и волонтерских проектах компании.

«Coca-Cola в России уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с РАНХиГС по отдельным проектам, — отметил генеральный директор Coca-Cola в России Стефанос Вафеидис. — Мы видим, что студентам здесь дают отличное образование, и скоро они наверняка станут лидерами российского бизнеса. Поэтому я рад, что теперь наши отношения будут носить долгосрочный и системный характер. Студенты получат возможность работать с реальными бизнес-кейсами и развивать собственные навыки, а мы — рассказывать о ценностях компании и предлагать самым талантливым молодым специалистам стать частью нашей команды. Уверен, что от такого сотрудничества выиграют обе стороны».

Ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул: «Соса-Cola в России активно участвует в нашей работе. Мы очень благодарны за помощь в подготовке наших важнейших мероприятий — Гайдаровского форума и Летнего кампуса в Казани. В Академии на факультете экономических и социальных наук проходит курс, организованный логистической функцией Соса-Cola в России. Он получился очень популярным и интересным. Я хочу отдельно поблагодарить господина Вафеидиса, который уже прочитал мотивирующую лекцию для наших студентов. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена. Я уверен, что это начало нового, яркого этапа наших отношений. Нам очень важен международный опыт Соса-Cola в России. Нам действительно нужна экспертиза бизнеса — нам, как Академии, как школе для государственного управления и бизнеса. Это один из самых естественных альянсов, которые себе можно представить».

Сотрудники Академии высказали предложение о создании совместной англоязычной магистратуры для студентов, а также предложили сотрудникам компании войти в комиссию на государственных аттестационных экзаменах. В планах Coca-Cola в России — заключить подобные соглашения с 20 ведущими вузами страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Томска и Владивостока.