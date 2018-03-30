Москва, 30 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 марта провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвящённое ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов рядом стран из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешнеполитической тематике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших консульские учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании также обсуждались «текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня».

Напомним, США, Канада и целый ряд стран Европы объявили о высылке в общей сложности более 150 российских дипломатов после того, как Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В МИД России заявили, что Москва пропорционально ответит каждой из стран, присоединившихся к антироссийской кампании Великобритании.

Накануне МИД России объявил персонами нон грата 60 американских дипломатов, а также отозвал согласие на работу генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Сегодня Москва потребовала от Лондона в течение месяца сократить число своих работников в посольстве и консульствах до числа российских дипломатических работников в Соединённом Королевстве.

Послы других стран, выславших российских дипломатов, также были уведомлены об ответных мерах России.